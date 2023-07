Chamar PGR ao Parlamento cabe à comissão permanente do PSD

Foto: Nuno Patrício - RTP

Há uma divisão interna no PSD em relação à reação do partido às buscas que decorreram em casa de Rui Rio e em diversas sedes do partido.



30 deputados afetos a Rui Rio querem ouvir explicações da Procuradora-geral da República no Parlamento.



Mas a decisão de chamar Lucília Gago cabe à direção do partido.