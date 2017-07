Chefias militares preparam-se para deixar espadas à porta de Marcelo

RTP 03 Jul, 2017, 18:16 / atualizado em 03 Jul, 2017, 18:37 | Política

Apontada para a próxima quarta-feira, a ação de protesto culminará, segundo a edição online do semanário, com um depor de espadas na morada oficial do comandante supremo das Forças Armadas, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.



Em causa está, para estes oficiais, a forma que dizem desrespeitosa como estão a ser tratados os cinco chefes militares exonerados em directo pelo CEME. O general Rovisco Duarte terá anunciado a demissão temporária desses oficiais sem primeiro os ter contactado e sob um pretexto que também deixa muitas dúvidas aos autores da convocatória: afastá-los para que não tenham interferência no normal decorrer das investigações ao furto dos paióis de Tancos.



De acordo com o email a que o Expresso teve acesso, os oficiais consideram que “estão em causa valores e o bom nome de vários dos nossos camaradas, arrastados pela lama por chefes militares que há muito já deveriam ter sido demitidos (…) Os princípios e valores que nortearam a Instituição Exército, e nos quais fomos forjados, correm hoje sérios riscos, numa sociedade sem norte, à beira do inaceitável, onde a indignidade, a desonestidade e a incompetência, são ameaçadoras moléstias em período de forte contágio. Ignorar sofrimentos, princípios de generosidade e de solidariedade, de dignidade e de honra, não é um procedimento certo!”.



O texto fornece depois as instruções a seguir na próxima quarta-feira: os oficiais são convocados para uma manifestação que deverá concentrar-se primeiro às 11h30 frente ao Monumento aos Mortos, na Torre de Belém, seguindo depois em marcha silenciosa para o Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República e chefe supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.Chegados à porta de Marcelo, os oficiais são convidados a depor as suas espadas, um gesto com uma gravidade difícil de avaliar neste momento. A serem respeitadas as instruções do email, os oficiais estarão fardados com o “uniforme n.º 1, sem condecorações, só com os crachats de especialidade”. As espadas simbolizam o comando de oficiais.nota que “não é comum os oficiais das Forças Armadas manifestarem-se fardados. Nas ações de protesto convocadas pela Associação dos Oficiais das Forças Armadas, esta organização opta, em regra, por manifestações à civil”. Acrescenta, de qualquer forma, que esta ação “não está a ser convocada por qualquer organização formal, mas por oficiais que espontaneamente decidiram reagir contra a "ignomínia" de que estão a ser alvo os cinco militares exonerados”.O pedido de exoneração do CEME, Rovisco Duarte, e do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Pina Monteiro, será uma das prioridades dos organizadores do protesto. O outro, avança o semanário, é “pedir a recondução dos coronéis exonerados no comando das unidades e um pedido formal de desculpas pela Instituição aos seus familiares e camaradas de armas”.