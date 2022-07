Chega acusa PSD e IL de falta de coragem para acompanhar moção de censura

No encerramento do debate em torno da moção de censura ao Governo de António Costa apresentada pelo Chega, Pedro Pinto apontou que o facto de o proponente ter ficado sozinho no voto favorável a esta iniciativa mostra um "parlamento unido contra o único partido que faz oposição em Portugal".

O deputado defendeu que o "Governo merece ser censurado, mas PSD e IL parecem não ter coragem para o fazer".