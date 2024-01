Chega afasta responsabilidades em agressão e expulsão de jornalista

Lusa

O caso aconteceu ontem em Lisboa, durante um evento organizado pela Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos e pela Associação Académica de Direito, da Universidade Católica Portuguesa, intitulado “Conversas Parlamentares”, no qual participou o presidente do Chega, André Ventura, no âmbito de um ciclo de palestras para o qual foram convidados vários líderes partidários.



Esta manhã, num comunicado enviado aos órgãos de Comunicação Social, o Chega exprimiu repúdio por quaisquer “tentativas de condicionar ou limitar o direito à Informação” e pela “intimidação de jornalistas”, descartando responsabilidades pelo sucedido na Universidade Católica.