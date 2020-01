Chega alcança CDU nas intenções de voto e PS diminui vantagem sobre PSD

De acordo com o estudo da Intercampus, realizado entre 19 e 24 de janeiro, antes do congresso dos centristas que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos como presidente, o CDS-PP obtém 1,9% das intenções de voto, ficando atrás do partido Iniciativa Liberal, que recolhe 2,3%.

O BE e o Livre também sobem, relativamente às legislativas de outubro, registando 11,9% e 1,7% das intenções de voto, respetivamente.

Na sondagem, o PS surge na frente com 32,8% das intenções de voto, seguido pelo PSD (25,8%), BE (11,9%), CDU (6,2%), Chega (6,2%), PAN (6,0%), Iniciativa Liberal (2,3%), CDS-PP (1,9%) e Livre (1,7%).

Relativamente às legislativas de 06 de outubro de 2019, o PS, PSD, CDU e o CDS descem enquanto o BE, Chega, PAN, Iniciativa Liberal e Livre sobem nas intenções de voto.

O PS venceu as legislativas de outubro com 36,3%, seguido do PSD, com 27,7%, BE (9,5%), CDU (6,3%), CDS (4,2%), PAN (3,3%), Chega (1,3%), Iniciativa Liberal (1,3%) e Livre (1,1%).

A sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã (jornal e TV) e Jornal de Negócios foi realizada a partir de 619 entrevistas telefónicas realizadas entre os dias 19 e 24 de janeiro.