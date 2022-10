Chega ameaça Moedas com queixa-crime se cartaz no Marquês for retirado

Lusa

Com o parecer da Comissão Nacional de Eleições na mão, André Ventura avisa a câmara de Lisboa, e especialmente Carlos Moedas, que se o cartaz do Chega for retirado do Marquês, em Lisboa, haverá uma queixa-crime contra o presidente da câmara.