Chega concorre a cerca de 220 municípios

"O Chega concorrerá a cerca de 220 municípios em todo o país, o que é histórico para um partido com a duração e a estrutura que o Chega tem", anunciou André Ventura, no Palácio da Justiça, em Lisboa, onde hoje foram entregues as listas do partido às autarquias da capital.

Acompanhado pelo cabeça de lista do partido à Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Graciano, e de cerca de três dezenas de apoiantes, Ventura disse também que o Chega concorrerá a "todas as freguesias do concelho de Lisboa".

Questionado sobre acordos pós-eleitorais, o líder e deputado único vincou que o partido vai sozinho a votos no país todo "para ver qual é o impacto real que o Chega tem" e porque não quer colocar-se "debaixo de nenhum outro partido".

"Sim, estaremos disponíveis para coligações quando isso for para afastar o PS do poder, não, não estaremos disponíveis para vender o nosso ADN e a nossa identidade, por isso é que vamos sozinhos ao país todo", apontou.

Ventura disse ainda que "o Chega tem o objetivo de ser a terceira força política nacional" e ficar à frente "quer do BE quer da CDU em número de votos" a nível nacional.