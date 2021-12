Chega condena atuação de militares da GNR em Odemira mas diz que país vive "dois critérios"

Nuno André Coelho - Lusa

O presidente do Chega condenou os episódios de tortura praticados por militares da GNR contra imigrantes em Odemira, mas considerou que há "dois critérios diferentes" no país para com as forças de segurança.