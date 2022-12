Depois de esta semana a votação do diploma ter sido novamente adiada, o líder do Chega pediu para ser ouvido pelo Presidente da República com caráter de urgência. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a delegação do Chega, esta tarde, em Belém.





André Ventura não poupou críticas à forma como este processo tem sido gerido na Assembleia da República, como registou o jornalista da Antena 1 João Vasco.