Chega diz que "responsabilidade política" de Medina "parece evidente"

Sobre as suspeitas recaem no mandato de Fernando Medina e as buscas na PJ na Câmara de Lisboa, o líder do Chega, André Ventura, destaca que se tratam de suspeitas de crimes graves, incluindo o "desvio de fundos para o financiamento do PS".