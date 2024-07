Chega diz ter sido convidado para reunião 6ª feira sobre OE2025

A informação foi transmitida por André Ventura aos jornalistas, numa declaração na Assembleia da República.

O líder do Chega insistiu que o Governo PSD/CDS-PP "tem de escolher" com que partido vai negociar, sustentando que o orçamento pode ser aprovado com o voto favorável do Chega ou com a abstenção do PS.

"É impossível ter um orçamento que agrade ao Chega e ao PS", defendeu.

André Ventura disse ter tido conhecimento hoje do convite do Governo para uma "primeira ronda de negociações", que deverá acontecer na sexta-feira à tarde, e que foi informado de que Luís Montenegro estará presente nesta primeira reunião "ao mais alto nível".

Do lado do Chega, marcará presença o presidente do partido, o secretário-geral e alguns deputados, disse, sem indicar o local onde vai decorrer.

Ventura adiantou ainda que o partido decidiu criar uma "equipa especial" para as negociações do Orçamento do Estado.