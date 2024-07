Chega diz ter sido convidado pelo Governo para reunião sexta-feira sobre OE2025

"O Governo convidou o Chega para que na sexta-feira possa haver uma primeira ronda de conversações a propósito do Orçamento do Estado", disse André Ventura aos jornalistas, numa declaração na Assembleia da República.







Ventura disse ainda ter sido informado de que Luís Montenegro estará presente nesta primeira reunião "ao mais alto nível".



Do lado do Chega, marcará presença o presidente do partido, o secretário-geral e alguns deputados, disse, sem indicar o local onde vai decorrer.