Chega ficou muito longe de se tornar o terceiro partido mais votado

Catarina Martins reconhece um "mau resultado" do Bloco nestas autárquicas. André Ventura ficou à frente do partido mas longe de ser a terceira força mais votada. Inês Sousa Real lamenta que os portugueses votem em "forças antidemocráticas". João Cotrim Figueiredo sublinha o crescimento do Iniciativa Liberal.