A abstenção do Chega é fundamental para a aprovação do Programa de Governo Regional, que é votado na tarde desta quinta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. E o partido anuncia uma alteração das condições para viabilizar o Executivo liderado pelo PSD-Madeira.

O debate do Programa do Governo Regional acontece em formato simplificado.



Depois de quase duas semanas de negociações, o Governo Regional do PSD garantiu as abstenções da IL e do PAN.