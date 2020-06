Chega pede que Governo defenda Lisboa lá fora

André Ventura defende que o Governo deve fazer a defesa de Lisboa e Portugal lá fora sobre o esforço de testagem e os índices que apresenta, em detrimento de outros países, lembrando que o país está barrado em boa parte do espaço Schengen. "Senão o esforço vale zero", considera o responsável do Chega, e pode levar a uma degradação da imagem do país, com consequências económicas e para o turismo.