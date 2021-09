Chega pode estar ilegal e ter de fazer um congresso extraordinário

Foi pedido ao Tribunal Constitucional que invalide todos os atos do partido desde o congresso de Évora em setembro do ano passado.



O Ministério Público considera que, para ter existido uma alteração de estatutos, isso tinha de estar claro na convocatória, o que não aconteceu.



Por isso, são ilegais não só as alterações aos estatutos de setembro de 2020, como todos os atos baseados nesses estatutos.



O Chega anunciou que vai recorrer do pedido do Ministério Público.



Se a invalidação for consumada, o Chega terá de fazer um congresso extraordinário.