Chega propõe atribuir 10% das receitas de crimes de corrupção a denunciantes

No projecto de lei assinado pelo líder do partido, o Chega propõe a alteração ao Código Penal, com o objetivo de criar uma "nova disposição normativa que atribui a esses denunciantes 10% dos bens ou receita apreendidos ou confiscados em resultado de atos criminosos.



André Ventura acusou também o governo de decidir apenas de acordo com interesses políticos e deu como exemplo o combate à pandemia, dizendo que o alívio nas restrições no combate à Covid-19 é eleitoralista.