Chega propõe inquérito centrado na responsabilidade do Estado no acolhimento de refugiados

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente do Chega anunciou que o partido entregou "um pedido de realização de uma comissão de inquérito parlamentar", que "já está submetido e já se encontra no portal da Assembleia da República".De acordo com a proposta enviada à Lusa pela assessoria do partido, o objeto desta comissão é "averiguar da atuação do Estado português no acolhimento e integração dos cidadãos ucranianos que procuram refúgio em Portugal, com vista a esclarecer quais as responsabilidades das entidades públicas que escolheram desenvolver tais atividades em parceria com associações de cidadãos russos, e quais as eventuais consequências para a imagem e credibilidade internacionais do nosso país".O Chega propõe que esta comissão parlamentar de inquérito funcione "pelo prazo de 120 dias", quatro meses.Aos jornalistas, André Ventura disse que o Chega "tem estado a recolher elementos sobre as várias suspeitas que têm sido lançadas em relação a algumas associações e à sua ligação ao Kremlin e ao Moscovo" e nesse âmbito encontrou-se hoje com a Associação de Ucranianos em Portugal.E defendeu que "há suspeitas muito graves de que entidades governamentais tiveram informação há vários anos de que associações que estavam registadas como ucranianas eram na verdade associações pró-russas".Alegando que "há informações de que milhares de milhões de dólares foram atribuídos pelo regime russo a algumas destas associações", Ventura considerou que poderão estar em causa "atos de espionagem".

"Queremos perceber como é a informação de que estas associações eram financiadas pelo Kremlin ou ligadas a Moscovo não chegou nem à Câmara à Setúbal, ou chegou e foi ignorada, ou não chegou ao primeiro-ministro ou à ministra da Presidência ou foi ignorada, ou o que é que os serviços secretos sabiam", explicou.





c/Lusa