André Ventura desafia o governo a definir um calendário para a recuperação do tempo de serviço de professores.

O presidente do Chega defende que a recuperação do tempo de serviço dos professores seja de seis anos, seis meses e 23 dias realizado em quatro anos.



André Ventura exige também a contratação de assistentes operacionais em falta nas escolas.



O líder do Chega quer igualmente que o governo ponha em marcha três medidas nas próximas duas semanas ainda tempo de salvar o regresso às aulas.