Chega quer impedir negócios com familiares por parte da tutela

O partido de André Ventura anunciou que pretende impedir que os membros do governo celebrem contratos públicos com empresas de familiares nas áreas que tutelam.



A proposta do Chega contra a corrupção já deu entrada no Parlamento e André Ventura disse esperar abertura do Partido Socialista.