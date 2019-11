Chega quer penas mais graves nas agressões a bombeiros e polícias

"O que nós queremos é criar um regime específico, e não o regime geral, para os casos de ofensas à integridade física e de ameaças" nas situações "que envolvam bombeiros e agentes da autoridade", revelou a agência Lusa André Ventura, adiantando que prevê apresentar o projeto na Assembleia da República (AR) "no início de dezembro".

O deputado do Chega, eleito pelo círculo de Lisboa, falava à Lusa na véspera de se deslocar a Borba, no distrito de Évora, para uma visita à corporação dos Bombeiros Voluntários local.

Segundo uma nota de imprensa do partido, a visita surge "na sequência de mais um vil ataque de um grupo de cerca de 20 pessoas de etnia cigana, desta feita aos Bombeiros Voluntários de Borba, provocando dois feridos", na madrugada do dia 02 deste mês.

Nas declarações prestadas hoje à Lusa, André Ventura explicou que, na visita de sábado, pretende "estar com o comandante" da associação humanitária dos bombeiros, Joaquim Branco, "ouvir as suas preocupações" e dizer que o partido está "ao lado" da corporação.

"Já demos entrada até com um voto de condenação e de preocupação no parlamento por estes factos e vamos propor, vamos falar disso amanhã [sábado] com o comandante, um agravamento de penas para os casos de agressões contra bombeiros e agentes policiais", disse.