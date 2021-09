Chega quer ser "terceira força política nacional"

Após ter sido eleito deputado único nas eleições legislativas e ganho 11,9% dos votos nas eleições presidenciais deste ano, o líder do Chega, André Ventura, estabeleceu como objetivo para estas autárquicas tornar-se a "terceira força política nacional".

"O nosso objetivo é ficar à frente quer do Bloco de Esquerda, quer da CDU [coligação PCP e PEV] em número de votos nacional", afirmou André Ventura ao entregar as listas do Chega para as autárquicas, a 02 de agosto.

Concorrendo nos 220 municípios com listas próprias e esperando obter "centenas" de eleitos, o Chega decidiu "ir sozinho" a estas eleições para perceber qual é o "valor" e o "impacto real" que tem no país.

Sem estabelecer percentagens, André Ventura disse, em março, acreditar que o Chega pode "ganhar algumas" autarquias no sul de Portugal -- o próprio concorre à Assembleia Municipal de Moura -- por considerar que são "um bastião" do partido.

No que se refere a acordos pós-eleitorais, André Ventura considera "admissível" que o Chega se alie, em "alguns municípios", ao PSD ou outros partidos de direita, sempre que isso impeça o PS de constituir executivos camarários.

"Depois das eleições se verá o caminho que vamos tomar, sendo que o objetivo primeiro é sempre arredar os socialistas da influência do poder e da base do poder, e o segundo é não perder a nossa identidade", salientou.

Para apoiar os candidatos do Chega nestas autárquicas, André Ventura solicitou a suspensão do seu mandato na Assembleia da República, a 02 de setembro, e, durante a campanha eleitoral, que decorre entre 14 e 24 de setembro, irá percorrer "todas as capitais de distrito e alguns concelhos conexos".

"Este é o momento para mostrarmos que o Chega é um partido com múltiplos rostos, com múltiplas identidades, com múltiplos dirigentes e múltiplas vontades e, portanto, serão eles os protagonistas e não eu das eleições autárquicas de 2021", referiu.

A campanha de André Ventura irá começar no Porto e terminará em Lisboa.

As eleições autárquicas realizam-se a 26 de setembro.