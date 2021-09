Chovem centenas de queixas na Comissão Nacional de Eleições

A partir do dia em que são marcadas as eleições, neste caso, 8 de julho, nem tudo é permitido. Sobretudo para quem está no poder e gere dinheiro público. A lei eleitoral impõe limites à neutralidade dos titulares de cargos políticos que podem ser punidos com multas e até penas de prisão.



Os autarcas estão proibidos de fazer publicidade institucional, programas, obras e serviços salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.



Apesar disso, por todo o país há autarcas que têm distribuído cabazes, vouchers para restaurantes, passeios a idosos e revistas carregadas de fotos de candidatos-presidentes, tudo pago com dinheiro do erário público.