Partilhar o artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo Imprimir o artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo Enviar por email o artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo Aumentar a fonte do artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo Diminuir a fonte do artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo Ouvir o artigo Chumbado projeto de resolução do CDS-PP que propunha a rejeição do Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo