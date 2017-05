Chumbo de Teresa Morais para fiscalizar secretas é "ferida profunda"

RTP 11 Mai, 2017, 17:32 / atualizado em 11 Mai, 2017, 17:42 | Política

Está aberta uma “ferida muito profunda no relacionamento entre partidos”, estimou Luís Montenegro, para quem a posição assumida pelos socialistas, face ao nome de Teresa Morais, é “chocante” e deixa patente uma “visão totalitária”.



“Esta situação abre uma ferida muito delicada e profunda no relacionamento entre partidos políticos e no relacionamento institucional que gravita à volta da representação política neste Parlamento”, afirmou.O processo de nomeação do presidente do Conselho de Fiscalização das secretas implica uma maioria de dois terços.





O PS decidiu esta quinta-feira, na reunião semanal da bancada parlamentar, rejeitar a candidatura da vice-presidente do PSD à substituição de Paulo Mota Pinto, antigo juiz do Tribunal Constitucional e vice-presidente do PSD na liderança de Manuela Ferreira Leite, na presidência do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa.



Ouvidos pela agência Lusa, diferentes deputados socialistas sublinharam a unanimidade no chumbo da candidatura da dirigente social-democrata.



Edite Estrela, presidente da Comissão Parlamentar de Comunicação e Cultura, terá protagonizado uma das intervenções mais duras, dizendo-se mesmo “indisponível para apoiar candidaturas nominais do PSD enquanto não for resolvido o impasse em torno da designação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social”.



O líder parlamentar do PSD rejeita, todavia, que o chumbo esteja diretamente associado ao impasse na eleição da ERC. E deixa por esclarecer se o partido vai insistir no nome de Teresa Morais.



“Oportunamente diremos aquilo que se impõe relativamente a processos eleitorais futuros, mas neste momento quem tem de fazer uma reflexão bem mais profunda é o PS e creio que não pode deixar de ser o secretário-geral do PS a fazer essa reflexão”.



Luís Montenegro recorda outros casos, designadamente nas eleições para o Conselho de Finanças Públicas e para o Banco de Portugal.

“PS assume as suas responsabilidades”



O presidente e líder parlamentar do PS confirmou o ambiente generalizado de desacordo quando à posição social-democrata: “O PSD continua com a ideia de que tem a maioria no Parlamento, mas na verdade o PS tem a maioria da maioria”.O líder parlamentar do PSD indicou, por outro lado, que o partido mantém “disponibilidade e abertura” para avaliar a proposta do Governo que dá às secretas o acesso a metadados, mediante controlo judicial.



Na terça-feira, Carlos César havia já sinalizado uma negativa ao nome proposto pelo maior partido da oposição, invocando o risco de “não ser aceite pelo grupo parlamentar” do PS e assim criar-se um impasse análogo ao da primeira eleição de Correia de Campos para o Conselho Económico e Social, em julho de 2016.



Correia de Campos falhou então a eleição à primeira, quando, de entre os 221 deputados que votaram, obteve apenas 105 votos a favor, tendo sido registados 93 votos brancos e 23 nulos. O antigo ministro socialista da Saúde só viria a ser eleito em outubro.



“O PS assume as suas responsabilidades. Não posso dizer que sim a algo que o grupo parlamentar dirá que não”, afirmava ontem César, que, havia recentemente manifestado disponibilidade para apoiar uma recandidatura de Paulo Mota Pinto.



Fica assim adiada a eleição de um elemento para o Conselho de Fiscalização das secretas, prevista para esta quinta-feira.



