Relativamente às implicações do 'chumbo' do próximo Orçamento do Estado, e do cenário de dissolução do parlamento no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), atendendo sobretudo à fragilidade de um executivo cessante, o vice-presidente executivo da Comissão é claro e diz que que nada altera o princípio deste mecanismo, que se baseia no desempenho.