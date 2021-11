Chumbo orçamental e eleições não vão tirar Portugal da recuperação económica, refere o primeiro-ministro

Foto. Tiago Petinga - Lusa

Uma semana depois do chumbo do orçamento o primeiro-ministro voltou a destacar que as contas certas eram um princípio que o governo não estaria disposto a abdicar. António Costa o chumbo do Orçamento e as eleições antecipadas não vão retirar Portugal do caminho da recuperação económica.