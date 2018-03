Chuva melhora níveis a norte, mas o sul continua em seca

Foto: Mário Cruz - Lusa

As barragens do norte do país já apresentam um nível razoável de retenção, o que leva o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, a revelar esta sexta-feira que, naquela região, os níveis das reservas de água regressaram a valores aceitáveis.



No entanto, Matos Fernandes diz que no sul do território a seca mantém-se.



O ministro do Ambiente comentou também a poluição no Rio Tejo, que levou à imposição de restrições às descargas de efluentes da empresa Celtejo.



Matos Fernandes afirma que, para já, o Estado assume a despesa dos trabalhos de limpeza das águas. Mas, se se provar que a responsabilidade da poluição foi das indústrias, então cabe a essas empresas assumir a despesa.