Clarificação foi suficiente e Governo tem confiança do Estado em geral, diz Marcelo

Questionado se o Governo tem a sua confiança, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que, "no sistema português, a confiança do parlamento significa, da ótica do Presidente da República, naturalmente, o Governo dispor da confiança institucional do Estado em geral".

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas no Aeroporto de Santa Maria, nos Açores, no início de uma visita às ilhas do grupo oriental da região, escusou-se, contudo, a falar do que mudou no seu relacionamento com o Governo.

"Não vou estar a comentar realidades que não interessam aos portugueses", retorquiu.

Interrogado se a rejeição, na terça-feira, da moção de censura do Governo apresentada pelo CDS-PP constitui uma clarificação suficiente, respondeu: "É mais do que suficiente".

Professores manifestam-se à chegada de Marcelo

Cerca de 50 professores manifestaram-se hoje a exigir a regularização da carreira docente à chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Centro de Formação Aeronáutica dos Açores, na ilha de Santa Maria.



Os manifestantes, que se apresentaram vestidos de preto, empunhavam uma faixa negra na qual estava inscrito "Somos mais de 3.700 professores prejudicados na RAA [Região Autónoma dos Açores]".



O chefe de Estado ouviu da parte de um dos manifestantes, António Anacleto, as razões do protesto, prometendo ver o que se trata, mas salientando que esta é uma matéria da competência dos órgãos próprios da Região Autónoma dos Açores.



"Contamos com a vossa ajuda para resolver isto", disse António Anacleto a Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimentou depois cada uma das pessoas que participava no protesto.



Antes, ao ser convidado a assinar uma petição na sexta-feira na ilha de São Miguel, o chefe de Estado declarou que "recebe petições, não assina petições".



Na sexta-feira, deu entrada na Assembleia Legislativa Regional uma petição, subscrita por quase quatro mil pessoas, a exigir a regularização da carreira dos professores nos Açores, que terá sido penalizada pelas últimas alterações ao estatuto da carreira docente.