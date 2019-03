CNE esclarece que não há impedimento a inaugurações antes das Europeias

RTP13 Mar, 2019, 17:11 | Política

é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”.

nota informativa , datada de 6 de março, vinha dizer que “a partir da publicação do decreto que marque a data das eleições, no caso, desde 26/02/20191,, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”.





Depois da polémica gerada por esta nota, nomeadamente com críticas de autarcas que se insurgiam com as regras a impedir a promoção de obras, a Comissão Nacional de Eleições emitiu esta quarta-feira um esclarecimento da informação anterior De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, “os órgãos do Estado e da Administração Pública não estão, no desenvolvimento das suas atividades, impedidos quanto: -Diz a CNE que(livros, revistas, brochuras, flyers, convites, cartazes, anúncios, mailings, etc, quer sejam contratados externamente, quer sejam realizados por meios internos financiados com recursos públicos)ou, mesmo não contendo mensagens elogiosas ou de encómio, não revistam gravidade ou urgência”.Diz a Comissão, que também está interdito o recurso a “em contas oficiais de redes sociais queDiz a CNE, que esta Nota Informativa visa aclarar o “âmbito da norma legal, tendo em conta os comandos jurídicos dos acórdãos do Tribunal Constitucional (no âmbito das eleições autárquicas de 2017), e permitir, através da sua leitura, identificar situações concretas que se enquadrem no âmbito de aplicação da mesma”.