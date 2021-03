Coligação de direita em Lisboa: 10 fraquezas não fazem uma força

Em entrevista à Antena 1, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, não revela se será João Ferreira o candidato do partido à Câmara Municipal de Lisboa nas próximas autárquicas, apesar de dizer que “faria um excelente candidato”, e quanto a uma possível coligação de apoio ao candidato do PSD, Carlos Moedas, Jerónimo de Sousa diz que uma fraqueza nunca faz uma força, 10 fraquezas não fazem uma força.O país vive a situação mais difícil e dramática desde que é secretário-geral do PCP, diz Jerónimo de sousa, que considera que este governo é hesitante, recuado e tem uma visão minimalista do problema e de como o resolver.

