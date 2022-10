Com críticas ao Governo e à CML. BE denuncia exploração de imigrantes timorenses

Catarina Martins acusa o Governo e a autarquia de Lisboa de não darem resposta à situação dos timorenses que estão a viver nas ruas e sem trabalho. A coordenadora do Bloco de Esquerda encontrou-se com alguns timorenses. Diz que é preciso mudar a lei para responsabilizar toda a cadeia responsável pela exploração de imigrantes no país.