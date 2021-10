"Com este silêncio do Governo dá ideia de que isto é para morrer", diz José Luís Ferreira

- Manuel de Almeida - Lusa

O dirigente do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira considerou sábado que "com este silêncio do Governo" relativamente à negociação do Orçamento do Estado com o PEV, "dá ideia de que isto é para morrer".