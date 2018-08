Comboios. CDS-PP chama ministro ao Parlamento para explicar caos na ferrovia

RTP21 Ago, 2018, 17:34 / atualizado em 21 Ago, 2018, 17:47 | Política

“Há um caos na ferrovia neste momento, um desinvestimento que não tem precedente. O Governo pode querer culpar o Governo anterior mas está há três anos em funções” e, por isso, já teve, na perspetiva da líder centrista, margem de manobra para incrementar o investimento na empresa.





Ainda segundo Assunção Cristas, o governo anterior – que integrou enquanto ministra da Agricultura e do Mar -, não investiu na CP “porque apanhou um país falido pelo Partido Socialista”.





Assunção Cristas respondia ao secretário de Estado das Infraestruturas, que esta segunda-feira notava o "desinvestimento no grupo CP", com a redução em cerca de um terço de trabalhadores entre 2010 e 2015.





Guilherme W. D’Oliveira Martins anunciou um concurso internacional para a compra de novas composições, a contratação de uma centena de funcionários para reforçar as equipas que reparam os comboios e o aluguer de vários comboios a Espanha.O investimento em curso, “previsto no Orçamento do Estado, reflete os anos anteriores de desinvestimento, nomeadamente de 2015 para trás, (quando) houve um forte desinvestimento no grupo CP”, afirmou o secretário de Estado.Após viajar de comboio na Linha do Oeste, a líder centrista enumerou queixas no serviço da CP: “comboios suprimidos, horários não cumpridos, degradação das condições”.