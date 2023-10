Combustíveis. Partidos discutem formas de reduzir preços

Os social-democratas querem um mecanismo automático de atualização semanal do valor do Imposto sobre Produtos Petrolíferos de forma a baixar o preço do gasóleo e da gasolina.Durante o debate, e se o PS considera que as oscilações nos preços dos combustíveis se devem à instabilidade internacional, os partidos entendem que é preciso o Governo agir nesta matéria.





Reportagem de Inês Ameixa.



As propostas do PSD sobre combustíveis, bem como as iniciativas apresentadas pelos restantes partidos, são votadas amanhã em plenário na Assembleia da República.