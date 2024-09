Foto: Pedro A. Pina - RTP

O próximo Orçamento do Estado vai ser o tema em destaque nas jornadas parlamentares da Aliança Democrática, que começam hoje. Um encontro de 2 dias dos deputados do PSD e do CDS que vai acontecer na Assembleia da República, em Lisboa, e que vai contar com a presença, Inês Ameixa, dos 17 ministros que compõem o Governo.