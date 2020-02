Começam na Assembleia da República votações das propostas na especialidade

Os manuais escolares para o primeiro ciclo vão deixar de ser reutilizados. A medida foi proposta pelo PCP e já mereceu o apoio do Governo. Outro acordo conseguido com o Bloco de Esquerda é o pagamento do aumento extraordinário das pensões para o mês seguinte à entrada em vigor do Orçamento do Estado.