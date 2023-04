Comissão de inquérito TAP. Alexandra Reis diz ter defendido apenas os interesses da empresa

(em atualização)

No arranque da sessão desta tarde, depois de fazer um resumo do seu percurso profissional na TAP, Alexandra Reis salientou o período da pandemia e o plano de reestruturação da companhia. Sobre o período apertado por que passou então a empresa, a ex-gestora referiu que “a redução de salários foi uma decisão difícil”.



Sobre a sua saída, Alexandra Reis diz que acedeu a essa intenção manifestada em janeiro de 2022 pela administradora da TAP, “por não querer criar um problema institucional da comissão executiva”, passando a contactar uma sociedade de advogados para garantir os seus direitos e aceitando posteriormente a propostas de acordo de 500 mil euros de indemnização.



Um ano depois, sendo esse montante colocado em questão, e confirmada a posição pela IGF, acedeu igualmente a devolver os montantes exigidos, quase na sua totalidade, estando a aguardar as contas finais para estabelecer em definitivo esse valor.

A ex-administradora disse que aceitou sair da empresa "com total boa-fé" e que as divergências com a presidente executiva nunca "beliscaram" o compromisso com a implementação do plano de reestruturação."Aceitei sair de uma empresa com total boa-fé, à qual me entreguei com todo o meu compromisso", afirmou Alexandra Reis, acrescentando que, enquanto membro da comissão executiva da companhia aérea, manifestou sempre de forma construtiva as suas visões, "mesmo quando estas não eram coincidentes com as da nova CEO"."No entanto, e isto é importante, nenhuma delas beliscou uma única vez, repito, uma única vez que fosse, o meu compromisso com a implementação do plano de reestruturação".