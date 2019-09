Comissão Europeia. Conflito de interesses pode barrar caminho a Elisa Ferreira

A eurodeputada alegou que Elisa Ferreira está nomeada para gerir os fundos regionais ao mesmo tempo que o marido, Fernando Freire de Sousa, é responsável pela gestão desses mesmos fundos enquanto presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.



A eurodeputada francesa sublinhou que, já no passado, quando Elisa Ferreira era vice-governadora do Banco de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos entrou no capital social de uma empresa onde o marido era vice-presidente.



Elisa Ferreira é uma de cinco comissários europeus a quem o Comité de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu levanta questões de conflito de interesses.



Os restantes quatro são os comissários designados pela França, Bélgica, Hungria e Polónia.