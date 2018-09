Comissão Europeia considera excessivos os salários da função pública

A Comissão Europeia avisou que os salários da função pública estão a criar pressão sobre as contas do Estado e disse que o descongelamento de carreiras especiais, como os professores, pode criar uma "pressão significativa" no custo total das progressões de carreira na Administração Pública.



Bruxelas avisou também que as 35 horas para o setor da Saúde significam uma "pressão adicional" na fatura com salários, devido às compensações de horas extra.