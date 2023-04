Comissão Inquérito TAP. Costa diz que consequências políticas só no fim

Foto: Gonçalo Lobo Pinheiro - Lusa

O primeiro-ministro diz que só haverá eventuais consequências políticas no fim da Comissão de Inquérito à TAP. António Costa está de visita à Coreia do Sul e confessa que ficou surpreendido com algumas das revelações feitas no parlamento. Insiste, contudo, que este é o tempo das perguntas dos deputados.