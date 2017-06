Comissão Nacional do PS vota hoje proposta de primárias rejeitada pela direção

Lusa 17 Jun, 2017, 08:04 | Política

A análise da situação política é o primeiro ponto da ordem de trabalhos desta reunião, que acontece um dia depois do encerramento formal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado a Portugal pela União Europeia desde 2009, e tem início previsto para as 14:30, num hotel de Lisboa.

Na véspera desta reunião, registou-se também uma polémica interna, envolvendo o eurodeputado socialista Manuel dos Santos, que chamou "cigana" à sua colega de partido e deputada Luísa Salgueiro, o que levou o secretário-geral do PS, António Costa, a defender a sua expulsão do partido por "preconceitos racistas".

O secretário nacional do PS para a Organização, Hugo Pires, confirmou à Lusa que a direção nacional vai propor hoje a rejeição da proposta de revisão estatutária do grupo minoritário de Daniel Adrião - que elegeu 18 dos 251 membros da Comissão Nacional, órgão máximo entre congressos, contra 233 da lista de António Costa.

"Vai ser chumbada. Depois, irá ser integrada e analisada no grupo de trabalho", declarou Hugo Pires, referindo-se à estrutura interna que está a preparar uma revisão dos estatutos do partido até 2018 e da qual, salientou, Daniel Adrião também faz parte.

Hugo Pires, deputado eleito pelo círculo de Braga, já tinha afirmado à Lusa que a direção nacional do PS iria propor a rejeição da proposta por não querer "fazer uma revisão pontual dos estatutos" do partido, mas antes "uma revisão global".

A proposta de revisão estatutária de Daniel Adrião foi entregue há um ano, para ser discutida no XXI Congresso do PS, realizado em junho de 2016 - durante o qual também protagonizou uma moção de estratégia global, "Resgatar a Democracia", alternativa à do secretário-geral, António Costa.

A sua moção global foi rejeitada, com uma votação minoritária, enquanto a proposta de revisão estatutária acabou remetida para debate em Comissão Nacional, por decisão dos congressistas.

Contudo, na última reunião da Comissão Nacional, que decorreu no Porto, no dia 04 de março, a sua proposta continuou por debater, porque esse ponto foi retirado da ordem de trabalhos -- acabando agora incluído na agenda desta reunião, após recurso de Daniel Adrião para a Comissão de Jurisdição do PS.

Os estatutos do PS em vigor preveem que qualquer pessoa "pode solicitar o seu registo no ficheiro central de simpatizantes" do partido, com a hipótese de "poder ser chamado a participar na eleição direta para secretário-geral do PS ou em eleições primárias quando tenham lugar, por deliberação dos órgãos próprios do partido".

A proposta de Daniel Adrião torna essa possibilidade imperativa, determinando que os militantes inscritos no PS constem dos cadernos eleitorais, com direito a "participar nas eleições primárias para secretário-geral do PS, bem como e através do mesmo método de sufrágio, na designação dos candidatos a titulares de cargos políticos".

Segundo o documento que vai hoje a votos, seriam eleitos em primárias, com a participação de militantes e simpatizantes, os candidatos aos cargos "de deputados à Assembleia da Republica, de deputados às assembleias regionais da Madeira e dos Açores, de deputados ao Parlamento Europeu, de presidentes de Câmara e de presidentes de assembleias de freguesia".

Por outro lado, Daniel Adrião propõe que fique estabelecido que "a apresentação de uma moção global ao congresso não vincula o seu autor à apresentação de uma candidatura à eleição de secretário-geral", ao contrário do que acontece atualmente, e que o "forçou" a candidatar-se contra António Costa nas diretas de maio de 2016, nas quais obteve perto de 3%.