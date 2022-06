Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ apresenta queixa contra o Público

A polémica foi desencadeada pela publicação naquele diário de uma violenta crítica aos organizadores da marcha, com a assinatura do embaixador israelita Dor Shapira.





Nesse texto, Shapira lamentava o facto de que "a nossa participação em representação do Estado de Israel foi negada pela comissão organizadora da MOL". Depois de historiar brevemente as origens do mês do Orgulho LGBTI+, o embaixador enaltecia o papel do Estado de Israel na "luta pelo reconhecimento institucional dos direitos da comunidade LGBTI+".





Passava depois a interpretar a recusa de uma participação da Embaixada naquela iniciativa, dizendo: "Não sei se esta decisão se baseou em ignorância, estupidez ou hipocrisia. O que fica claro é que se trata de uma péssima decisão porque não representa a Comunidade LGBTI+ mas tão somente os dirigentes de uma comissão organizadora capturada por uma extrema-esquerda com tiques assustadoramente autocratas".





Dizia também que "em muitos dos países vizinhos de Israel - e especialmente na Faixa de Gaza - não há Comunidade LGBTI+ por uma razão muito simples: se alguém o assumir será sumariamente punido. Na melhor das hipóteses, com a prisão e na pior com a execução". E rematava: "Israel acolhe estas pessoas".





Invocando o seu direito de resposta, a Comissão Organizadora da 23ª Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa enviou ao Público um texto que afirmava nomeadamente: "Seria hipócrita permitir que Estados com políticas segregacionistas e de apartheid, de colonização e campanhas genocidas, se juntassem a uma marcha com estes valores [direitos humanos e igualdade]". E sublinhava que os organizadores desta iniciativa "não esquecem todas as restantes opressões para as cobrirem com uma bandeira arco-íris".





Mais adiante recordava que em 9 de Julho de 2021 "o relator da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinianos Ocupados (TPO) pediu que os colonatos israelitas fossem classificados como 'crimes de guerra'". E recordava também o muito recente assassínio da jornalista Shireen Abu Akleh pelo exército de Israel, como escárnio a qualquer invocação de "direitos humanos" pelo embaixador de Israel em Portugal.





Quanto à situação nos territórios ocupados, afirmava que "as ações militares de um dos exércitos mais poderosos do mundo contra populações civis desarmadas e as suas políticas de apartheid constitucionalmente consagradas não escolhem a orientação sexual ou identidade de género das suas vítimas".





E classificava como “'bullying' puro e simples" o facto de o embaixador Dor Shapira ostentar a pretensão de "determinar quem representa as comunidades lgbti+ de um outro país soberano".





Enfim, sobre a alegação de que Israel acolhe palestinianos e palestinianas refugiadas por motivo da sua orientação sexual, lembra que "o exército de Israel é conhecido por ter uma unidade de espionagem eletrónica que recolhe informação pessoal sobre pessoas nos TPO [territórios palestinianos ocupados], entre outras sobre a sua orientação sexual, de forma a chantageá-las para espiarem em seu favor".





Segundo a Comissão Organizadora, o jornal "Público" fez-lhe saber que só publicaria o direito de resposta se dele fosse retirada a referência a campanhas genocidas atribuídas às forças de ocupação israelitas. A Comissão Organizadora recusou-se a alterar o teor da resposta no sentido exigido pelo Público, passou a divulgá-la pelos seus meios e encaminhou para a ERC uma queixa por lhe ter sido negado o direito de resposta.





A redacção do Público, contactada para comentar estas alegações, nada disse até este momento.