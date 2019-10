Comissão Permanente e Comissão Política do PSD reúnem-se hoje

Rui Rio reúne-se esta tarde com o núcleo duro da direção do PSD, mas não deve ainda revelar o que pretende fazer. O líder do PSD ainda não falou sobre o futuro, se quer ou não manter-se à frente do partido.

Na noite eleitoral, Rui Rio garantiu que vai tomar uma decisão com "serenidade e ponderação".



Esta tarde, deve manter o silêncio nas reuniões da Comissão Permanente e da Comissão Política.