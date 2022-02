Comité Central do PCP analisa resultado eleitoral

As conclusões da reunião serão apresentadas na quarta-feira, às 11h00, pelo secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, na sede do PCP, em Lisboa.A CDU registou no domingo o seu pior resultado em eleições legislativas, perdendo metade dos deputados, incluindo os "pesos pesados" comunistas João Oliveira e António Filipe, tendo o PEV ficado sem representação na Assembleia da República.Foi o pior resultado desde 1976. A Coligação Democrática Unitária (CDU), que integra o PCP, o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) e a associação Intervenção Democrática, perdeu seis dos 12 deputados que tinha desde as anteriores legislativas, há dois anos.

Com 99,13% dos resultados apurados, a CDU obteve 4,39% dos votos, ou seja, 236.635, e ficou pela primeira vez abaixo dos 300.000 votos, de acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna.