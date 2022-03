Comité de Solidariedade com a Palestina quer Abramovich investigado por crimes de guerra

Baseando-se num relato do diário britânico The Guardian, o Comité de Solidariedade com a Palestina (CSP) pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue a cumplicidade de Roman Abramovich em crimes de guerra cometidos contra famílias palestinianas.