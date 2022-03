Composição de novo Governo. Presidente da República regista incidente mas diz que "passou"

O Presidente da República diz que "já passou" a irritação mas que foi "registada" a fuga de informação sobre a composição do novo Governo. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não fazia sentido realizar uma audiência com o primeiro-ministro quando os nomes já eram conhecidos na comunicação social. O Chefe de Estado vai nomear António Costa interinamente também ministro dos Negócios Estrangeiros, para que Augusto Santos Silva se possa candidatar a Presidente do parlamento.