"Compromisso". Bloco disposto a negociar acordo para maioria de esquerda após legislativas

Em conferência de imprensa, para a apresentação das conclusões da Comissão Política do partido, Mariana Mortágua assumiu "toda a responsabilidade da clareza e de informar os eleitores sobre ao que vem" o Bloco de Esquerda nas eleições antecipadas.



A coordenadora do partido sustentou que "Portugal precisa de soluções para os problemas que foram criados, que foram mantidos e que foram muitas vezes agravados pela maioria absoluta"."Apresentando o seu programa, o Bloco assume o compromisso da negociação de um acordo de maioria para um programa de Governo que faça aquilo que nunca foi feito", vincou Mariana Mortágua.

Ainda segundo a dirigente bloquista, o voto no seu partido "garante que Portugal vai ter uma maioria comprometida com um programa de esquerda e com medidas que solucionem os problemas que a maioria absoluta não soube resolver e que agravou".

numa eventual negociação com os socialistas."Penso que este é o momento de todos os partidos apresentarem os seus programas eleitorais. Todos os partidos devem dizer ao que vêm com toda a clareza, como é que vão concretizar as medidas que apresentam e que maiorias é o que o país vai ter para concretizar essas medidas. É isso que o Bloco de Esquerda está a fazer neste momento", quis acentuar a dirigente partidária., enfatizou."Foi essa a responsabilidade que assumimos em 2015 quando assinámos um acordo com o Partido Socialista para reverter as medidas da direita. O que é preciso hoje é muito mais do que isso.", insistiu Mariana Mortágua.Questionada sobre se já havia comunicado a disponibilidade de negociação ao novo secretário-geral do PS, Mortágua respondeu negativamente, acrescentando que: será "com base nessas propostas e no seu debate público" que os bloquistas vão assumir "a responsabilidade de abrir caminhos de diálogo, de clareza e de mobilização, para concretizar medidas" que marquem o "início de uma mudança decisiva para o povo".