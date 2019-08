Compromisso de comissão paritária foi decisivo para escolha de Elisa Ferreira

De acordo com o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, as contas não estão fáceis para a nova Comissão. Das propostas até agora apresentadas pelos Estados-membros, apenas dez são mulheres.



Mas a Comissão Europeia também olha com bons olhos para as qualidades do nome que é avançado pelo Governo português.



Elisa Ferreira foi eurodeputada durante 12 anos e ajudou à reforma da União Bancária. Tem experiência, enquanto ministra, nas áreas do Ambiente e do Planeamento, aspectos que poderão ser valorizados na hora de entregar a pasta de comissária.