Comunistas acusam socialistas de quererem maioria absoluta

Foto de Arménio Belo-Lusa

O líder dos comunistas acredita que o PS está com os olhos postos na maioria para não ter de partilhar escolhas e decisões com outros partidos.



Palavras do dirigente comunista numa sessão pública em Beja em reação às declarações do líder parlamentar dos socialistas, Carlos César, que, na segunda-feira, disse ser fundamental uma vitória socialista com "maioria expressiva", para evitar bloqueios e inércias.